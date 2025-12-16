【前後編の後編／前編を読む】駅でひと目惚れ、スピード結婚したはずが…40歳夫が「おかしくなった」始まりは妻の複雑な父娘関係

偶然の出会いによって中本翔一郎さん（40歳・仮名＝以下同）が一目ぼれしたのは、27歳の時。3歳年上の美緒さんと、交際からわずか半年で婚姻届けを提出した。幼い時に両親が離婚し父と暮らしていた美緒さんは、中学校に上がる頃に、若い「新しいお母さん」が家にやってきて、反発を覚えたという。「美緒も傷ついていたと思う」と打ち明ける義父に、翔一郎さんが「美緒も義父さんの気持ちを分かっていると思います」と告げると、義父は涙目になっていた。だが、そんな義父に事件が起こる――。

＊＊＊

結婚して3年目、翔一郎さんと美緒さん夫妻に娘が生まれた。子どもをもって改めて、美緒さんは「両親がなぜ離婚したのか」を考え始めたようだった。

「いいお義父さん」だと思っていたら…

「美緒の中では両親の離婚が心の問題として解決していなかったんでしょうね。留学から帰国後、実母に会ったことがあるそうですが、彼女としては納得のいく再会ではなかったみたいで。僕は、自分が親になったのだから、もう自分と親との関係なんてどうでもいいじゃないかと思っていましたが、彼女にとってはむしろ複雑な思いが再燃してしまったようです」

翔一郎さんはそんな美緒さんを支えながら、なんとか楽しい家庭を作ろうと努力した。美緒さんも、産休が終わると仕事に復帰、日常の忙しさに追われてむしろ、よけいなことは考えないようになっていった。

義父に事件勃発

「娘が小学校に入った2年前、突然、義父に事件が勃発しました」

なんと義父の不倫が発覚したのだという。美緒さんから聞いたときは、驚くと同時に、「あり得ないことではないととっさに思った」と翔一郎さんは言う。

「継母が泣きながら美緒に電話をかけてきたそうです。美緒は父がそんなことをするなんてと怒りながらも、少しだけ愉快そうに見えました。父を盗られた美緒にとっては、父の継母への裏切りがうれしかったのかもしれない。僕はそんなふうに意地悪な見方をしていました。義父は70歳になりますが、まだまだ元気だし優しいし、背が高くて筋肉もしっかりしているから見た目もかっこいいんですよ。あれならモテるはずだと同性から見ても思います」

義父の相手はバーのママだと聞いて、「遊びだったんだろう」と翔一郎さんは思った。連絡をして飲みに誘ってみると、義父は待っていたとばかりに飛んできた。

「バレるとは思わなかったなあ、いやあ、面目ないと義父は恥ずかしそうでした。いろいろ話をしていたら、なんと子どもまでいるという。『バーのママだと聞いて、みんな遊びだろうと思っているようだけど、それは職業差別というものだ』と妙なところで立腹しているのが義父らしかった。子どもは生まれてすぐ認知しているそうだから戸籍には書いてあるけど、誰も戸籍をとらなかったんだなあと不思議そうに言っているのもちょっと笑ってしまいました。もう10年にもなるそうで、そこまでいけばもうひとつの家庭みたいなもの、今さら別れる切れるという関係ではないんだよねと彼は言いました。子どもの学費くらいは出しているけど生活のめんどうを見ているわけではない、彼女は自立した人だからという言い方に、義父の彼女への敬意が伝わってきました」

1度彼女に会ってもらいたい

きみには1度、彼女に会ってもらいたいと言われた。それは美緒さんと継母を裏切ることになりそうな気がしたが、男同士の関係も大事にしたい。なにより翔一郎さんは、そのバーのママである季枝さんに興味がわいた。

「美緒には黙って、数日後、義父と一緒にその店に行きました。店ではあくまでも客とママという関係だからと義父に言われたので、僕もおとなしく飲んでいるだけ。でも少し人がいなくなったタイミングで、季枝さんと話すことができました。接客を見ているだけでも、プロだなと思ったし、言葉をかわしてもとにかく気持ちのいい人。自立していると義父がいうのもわかる。素敵な女性でした」

妻のブラックな部分を知って

そうやって義父と「秘密」を共有しあった翔一郎さんだが、一方で美緒さんの継母にも相談をもちかけられた。継母は離婚するつもりはなかったようだが、「自分が後妻だからバカにされているんだろうか」という被害者めいた気持ちをもっていた。

「発覚後も義父は継母に冷たくなるわけでもなく、ただひたすら謝っているだけだそうです。だからこそやりきれないと継母は言う。『私はふたりの関係を認めるしかないのか』と。妻という立場はこんなに弱いのかとも言っていました。立場にこだわるより、あなたが義父のことが好きなら結婚生活を続けていくしかないのではないか、受け入れられないなら離婚するしかない。ゆっくり考えてとしか言えなかった。義父は、バレたからといって彼女と別れるとは思えなかったから。美緒は『私もショックだったけど、よく考えれば、お父さんに女性のひとりやふたりいても不思議じゃないわよね』と言いだした。『継母もそのくらい理解すればいいのに』って。やはりどこかで、ざまあみろという気持ちがあるんだろうなと思うとちょっと怖かったですけど」

美緒さんに潜むブラックな部分を翔一郎さんは受け止めきれなかった。誰にでもブラックな面はあるのだろうが、美緒さんは実母に対しても継母に対しても、長くその闇を引きずり続けている。一方で、父の不倫には急に寛大になっていた。

「不倫がいけないという道徳観や倫理観ではなく、父なら許せるという価値観なんでしょうね」

一時は毎日のように継母から愚痴のメッセージが届いたが、その後、継母も少しずつ落ち着いてはきた。ただ、このままだったらいつかは離婚を考えざるを得ないかもしれないという気持ちも聞いている。

翔一郎さんにも“魔”が差して…

一方、翔一郎さんは義父から「ツケでいいから例のバーにときどき行ってやってほしい」と言われているので、たまに足を向けてきた。同僚を連れて飲みに行ったこともある。気持ちのいいバーだからと、同僚がその友だちを連れて行き、客層が広がったとママに喜ばれた。

翔一郎さんは、そこでふと声を落とした。

「店はママの実妹が手伝っているんですが、紗里さんというこの妹さんがまたいい人でして……」

ママはあっさりさっぱりした姉御肌だが、紗里さんはもう少しおっとりしたタイプ。その紗里さんを翔一郎さんは好きになってしまったのだという。

「客観的に見たら、義父の愛人の妹ですからね。そういう立場の人とどうこうなるわけにはいかない。紗里さんは僕より3歳年上、美緒と同じ年なんです。結婚していたこともあるけど今は独身で子どももいない。『以前は塾講師をしていた。姉が店を始めてしばらくたったとき引っ張り込まれて。だから接客は今も苦手』という彼女ですが、姉であるママとの対比でいい味を出しているんですよ。たぶん、自分の役割をわかってるんだろうと思う」

積極的に前には出ていかないが、それとなく全体を見渡して雰囲気をいつもニュートラルに修正するのが紗里さん。ときに熱くなるママを冷静にさせるのも紗里さんだという。

「人って、そっちに行ったらダメだとわかっているのに行ってしまうことがあるような気がするんです。紗里さんに対してはまさにそうで、ここで関係をもったりしたら、とんでもないことになるとわかっていながら、ドツボにはまってしまいました」

ごく自然に唇を…

あるときひとりでぶらっと店に行くと、ママがいなかった。珍しく風邪をひいて伏せっているという。紗里さんがひとりで忙しそうだったので、翔一郎さんはグラスを洗ったりテーブルを拭いたりして手伝った。

「終電がなくなってお客さんもいったんはけてホッとしたとき、紗里さんが『あー、疲れた』とフラッとしたので、あわてて支えました。なんだかよくわからないけど、その瞬間、ふたりの気持ちと欲望が一致してしまったんでしょう。ごく自然に唇を合わせた。だんだん熱情がわきおこってきたところで彼女が顔を離し、『今日はありがとう。食事、つきあってくれない？』と。早じまいして近くの小料理屋で食事をして。彼女がひとりで暮らしている部屋に送っていったら、そのまま上がれと言われて……」

彼は早口でそう言った。お互いに相手に抱いていながら蓋をしていた気持ちが、ついに跳ね飛んだのだろう。男女にはそういう瞬間がある。それ以来、ふたりは示し合わせて、ときどき秘密の時間を共有している。

本当は今こそ義父と話したい

「紗里さんは姉には知られたくない、僕は義父にも妻にも知られたくない。完全に秘密の関係をどこまで続けられるのか。義父だって10年目にしてバレていますからね」

そう言いながら、翔一郎さんは首を傾げた。

「自分でも不思議なんですよ。僕は美緒への愛情はまったく減っていないつもりなのに、どうして他の女性と関係をもっているのか……。しかも美緒には罪悪感があまりない。帰宅して娘の顔を見ると、少し心が痛むけど。恋愛と結婚と不倫は違う、なんていう屁理屈を言うつもりはないんです。美緒については彼女のブラックなところを見て少し引きましたが、だからといって愛していないわけではない。それなのに紗里さんへの新しい気持ちは、どんどん強くなっている。今になって義父の気持ちがよく理解できるようになりました。本当は今こそ義父と話したいけど、こればかりはそうもいかない」

だが接客のベテランであるママには見抜かれるのではないか。当初は翔一郎さんもそう思っていた。だが、ママは妹の紗里さんが離婚後、「男はこりごりみたい」と決めつけている。そういう決めつけは目を鈍らせるのかもしれない。

「知られないようにしようと誓い合う気持ちが、僕と紗里さんの関係を強くしている。そんな気もします。こういうの、恋に浮かれた間抜けな考えなんだとわかってはいるけど、自分の恋心だけは純粋だと人は思うものかもしれませんね」

冷静に分析しながら恋に酔う。大人ならではの関係なのかもしれない。

＊＊＊

義父につられるようにして、翔一郎さんも不倫の道へ……。あれほど焦がれて結婚に至った妻を裏切ってしまって“平気”であることに、彼自身も不思議に思っているようだ。その運命のようななれそめは、【記事前編】で紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部