株式会社CORE（東京都千代田区）は、このほど「浮気の疑念を抱いた直後の行動とその後の結果」の関係についての分析結果を発表しました。それによると、浮気問題においては事実の有無以上に、初動の違いが証拠取得の難易度・問題の長期化・精神的負担・金銭的リスクに大きな影響を与えることが明らかになりました。【調査結果】浮気を疑った際の最初の行動調査は、浮気・不倫に関する相談者および一般男女の相談データおよび独自ア