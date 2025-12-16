チームの公式サイトで発表

昨夏のパリ五輪女子マラソンで6位入賞を果たした鈴木優花が、第一生命グループ陸上部を退部し、退社したことが分かった。16日、同社が公式サイトで発表した。同日、クラフティア陸上競技部が鈴木の加入を発表。登録も「赤崎優花」に変更となった。

鈴木は公式サイトに、「12月15日をもちまして第一生命グループ女子陸上競技部を退部し、退社することになりました」とコメントを寄せた。

これまでの足跡を振り返った上で、「第一生命グループ女子陸上競技部は、本当に素敵なチームです。チームの魅力がこれからもより多くの方々に伝わればいいな、と思っています」「これまでたくさんの温かいご声援をありがとうございました。 これからも第一生命グループ女子陸上競技部への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」などとした。

26歳の鈴木は大東文化大から第一生命グループに入社。2023年のパリ五輪選考会マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）で優勝し、パリ五輪に出場した。今年6月にはパリ五輪男子マラソンで6位入賞の赤崎暁との結婚を発表していた。

この日、赤崎も所属するクラフティア陸上競技部が鈴木の加入を発表。登録名は「赤崎優花」になった。赤崎優花は加入にあたり、「新たに迎え入れていただき、走らせていただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。ここまでの経験・大きな変化を糧に、次の目標に向けて頑張ります。よろしくお願いいたします」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）