友成空の新曲「Teacher」が、2026年3月20日より全国公開の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の主題歌に起用。また、同曲の一部を使用した映画の本予告映像も公開となった。

本映画は、2025年よりTVアニメ＆原作連載終了から10周年を記念した『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大団円となる第3弾として公開。なお、企画第1弾のTVアニメ『暗殺教室』再放送では、友成空が新オープニングテーマ「黄色信号」を担当した。

新曲「Teacher」は、作詞、作曲、編曲を友成空自らが担当。予告映像にも使用されている、どこか懐かしく胸を締めつけるようなピアノの旋律に乗せて、〈僕らはこれからも、あなたの言葉を忘れないよ〉というフレーズが静かに心へ届く楽曲に仕上がっている。3年E組の10年分の思い出に寄り添いながら、作品の“想い”そのものを音楽で包み込み、観る者の感情を引き上げる主題歌だ。

＜友成空 コメント＞

僕の小中学校時代を彩った大切な作品「暗殺教室」。今春の再放送OPに続き、劇場版主題歌を担当させていただき、大変光栄です。E組と共に育った一人の生徒として、殺せんせーへの恩返しを込めて曲を書きました。出発点となったのは、「殺せんせーがE組の日々を日記に書き起こしていたら、どんな風だろう」という着想です。殺せんせーやE組の皆はもちろん、ご自身の恩師を思い浮かべながら聴いてくれたら嬉しいです。

