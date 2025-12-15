ｎｏｔｅ<5243.T>＝急動意。朝方に前日比８３円高の１５３７円まで買われ、その後も売り物をこなし値動きを示している。クリエイターがコンテンツを投稿・販売するＣｔｏＣプラットフォームの運営を主力業務とし、会員登録数は１０５０万人を上回り、公開コンテンツは６４００万件を超えるなど、クリエイタープラットフォームとして国内トップクラス。また、個人向け以外に法人向けプラットフォームでも需要獲得が進んでいる。米グーグルの最新ＡＩモデルである「Ｇｅｍｉｎｉ（ジェミニ）３」が世界的に脚光を浴びるなか、同社はグーグルとの資本・業務提携関係にあり、関連最右翼として投資マネーの食指を動かしている。



ＡＢＥＪＡ<5574.T>＝大底圏で人気化。独自開発のＡＩプラットフォームを活用したデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入支援を主力展開し、ＬＬＭ（大規模言語モデル）実装ビジネスを成長ドライバーに位置付ける。更にＡＩとロボティクス融合を次の成長エリアとして重視し、フィジカルＡＩ関連の出遅れとして光が当たっている。９月には新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の採択を受け、ＡＩロボット協会（ＡＩＲｏＡ）が進めるロボティクス分野の生成ＡＩ基盤モデルの開発に関するデータプラットフォーム研究開発への参画を発表した。業績は２５年８月期の営業５３％増益に続き、２６年８月期は前期比１２％増の５億円予想と２ケタ成長が続く見込み。加えて需給面では貸株市場を経由した法人筋の空売りが高水準に積み上がっていることで、目先買い戻しに火がついた形だ。



丸千代山岡家<3399.T>＝マド開け急伸。同社は前週末１２日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の単独決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正しており、材料視された。今期の売上高予想は従来の見通しから３６億９７００万円増額して４２７億円（前期比２３．５％増）、最終利益予想は２億７６００万円増額して３２億３０００万円（同１４．０％増）に修正した。公式アプリを活用した販売促進策など、営業力強化に向けた取り組みが奏功し、来店客数が好調を維持。既存店売上高の増収基調が継続するなか４月と１０月に価格改定を実施した効果が出る。２～１０月期の売上高は３１２億６００万円（前年同期比２５．１％増）、最終利益は２４億９４００万円（同２０．４％増）だった。



ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>＝連日のストップ高人気。前週末に１５０円高はストップ高となる９１５円に買われたが、きょうも買いの勢いはとまらず、連日のストップ高となる１０６５円でカイ気配に張り付く異彩人気となっている。前週末取引終了後に発表した、２６年１０月期の業績予想で、営業利益は前期比５．３倍となる１１億３２００万円と大幅に過去最高を更新する見通しとなり、これがポジティブサプライズとなった。株式投資型のクラウドファンディングのプラットフォーム運営を手掛け、時流を捉えている。今期は大型資金調達支援である「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＰＬＵＳ＋」を軸に流通取引総額の拡大に努めるほか、パートナー企業との協業体制に基づく販売力強化などで業容拡大に取り組んでいく構えを示している。



地域新聞社<2164.T>＝物色人気にストップ高。この日、「生成ＡＩを活用した心理状態デジタルツインによる介入効果最大化技術」に関する特許が、特許査定を経て正式に権利化されたと発表しており、これを好感した買いが流入している。同技術は、消費者行動ビッグデータと生成ＡＩを融合し、ユーザーの「心理状態」と「ペルソナ特性」をリアルタイムで推定・再現する「デジタルツイン」を構築することで、広告などのコミュニケーション最適化を図るソリューション。同社では同技術のグローバル展開を見据えたＰＣＴ（特許協力条約）出願も完了しており、共同開発や業務提携、ライセンス提供など幅広いビジネス機会を模索していくという。なお、同件は業績計画には織り込んでおらず、業績に重大な影響が認められる場合には速やかに開示するとしている。



ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354.T>＝上げ足強め一気に年初来高値更新。ＥＲＰを中心とした業務システム構築などのビジネスソリューション及び組み込みソフト開発などのＡＩ・ＩｏＴ関連を収益の主柱としている。安川電グループのＩＴ部門の要衝を担うだけに、フィジカルＡＩ関連の一角としての位置付けでも注目度が高まっているもよう。２６年２月期は売上高が２期連続の過去最高更新を果たすとともに、営業利益も２４年２月期以来２期ぶりにピーク利益を塗り替える公算が大きく、業績面から見直しの動きが強い。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS