11月30日、東京・浅草演芸ホールで開催された初代林家三平の生誕100年を記念したイベントに現れたのは、上下ピンクの衣装の林家ペー（84）。火災で自宅を失った今、何を語るのか……。

【実際の写真】消防士が大勢駆け付け… 「林家ペー」宅、緊迫の火災現場

火事の原因はパー子

9月19日に東京・赤羽の自宅を火事で失い、今もその事後処理に追われるペー。転居先の家賃10万円を払うため、チャリティーライブや演芸のステージに上がる日々だ。

「週刊新潮」のインタビューでは、「パー子と合わせて年収が数千万円という時期もあった」と話していたペーだが、火災保険に未加入の上、蓄えもほとんどないのだという。

「三平師匠に憧れて東京に出てきた。師匠は江戸っ子なんです。火事とけんかは江戸の華っていうことで、やっと夢がかないました」（ちょいウケ）

「火事の原因はパー子。どうして火事になったんだと聞いたら真面目に『家事（火事）手伝いしてた』って」（シーン）。「あんまり面白くなかったね」（大笑い）。

林家ペー

寄贈されたギターで

微妙なウケ具合に自分でツッコミを入れて笑いを取るのは平常運転。違うのは横に妻パー子（77）がいないこと。代わりの相棒はピンクのギター。実はこれ、支援者から寄贈されたもの。今ではギター漫談をするほどの腕前だが、弟子入りした時には弾けなかったという。

「師匠のリズム落語の伴奏を頼まれ、伊東四朗さんに習って。師匠のキーがAマイナーだからって、それだけ覚えてね」

妻パー子についての「だいぶ落ち着きましたよ。まともになった。元がまともじゃなかったみたいだけど」も残念なウケ具合。近いうちに、パー子との共演も見られるかも。

撮影・福田正紀

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載