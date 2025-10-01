ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 自宅火災から1週間…林家パー子が再び倒れ病院に搬送 ペーが明かす 林家ペー・パー子 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL 自宅火災から1週間…林家パー子が再び倒れ病院に搬送 ペーが明かす 2025年10月1日 14時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自宅マンションが火事の被害にあった林家ぺーが、FLASHの取材に応じた 妻のパー子は火事の1週間後、再び病院に搬送されたという ぺーは火事で4匹の猫をなくし、「精神的に参ってたんだろうね…」と語った 記事を読む おすすめ記事 息子夫婦に「レス問題」が発覚 このままでは孫が…63歳夫が走ってしまった“許されない解決策” 2025年9月30日 11時11分 「恐怖で脳が萎縮していた…」史上最悪“女子高生コンクリート詰め事件”の現場は今 2025年10月1日 11時4分 〈ラブホ前橋市長・ホテル動画〉ついに男性職員との密会動画が流出か…16分30秒の映像が物語る小川市長の“ウソ”「ホテルを出る際は異常に警戒して…」 2025年9月30日 17時40分 『報ステ』大越キャスター “偏向” 騒動の収まらぬ余波…「うさん臭くて」世論調査にまで批判相次ぐ事態に 2025年9月30日 20時9分 若者の“ディズニー離れ”指摘にSNSで起こる議論「ミセス」起用に純粋ファンたちから集まる不評 2025年9月30日 17時7分