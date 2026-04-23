《余談ですがこれだけ食って飲んでたった！2200円!? サイゼリヤ北赤羽店さま 本当にありがとうございます》4月21日、漫談家の林家ペーがXを更新。都内の大手ファミレスチェーン「サイゼリヤ」で食事した後、皿や食器の写真とともに冒頭のポストをおこなったのだが、その写真に批判が集中している。「ペーさんがアップした写真には、鉄板プレート1枚のほか、大皿、中皿など計8枚の皿とドリンクのコップが写っていま