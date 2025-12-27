「おかげさまでちょっと落ち着いてね。本当にいろいろみなさんにはお世話になりました。新しい家？まだあんまり慣れていないね」こう語るのは、今年9月、東京・北区にある自宅マンションが火災に遭ったことで大きな注目を集めた林家ぺー（83）。出火当時、妻の林家パー子（77）が自宅におり、煙を吸って救急搬送された。幸い大きなけがはなかったものの、約38平米の部屋は住むことができなくなり、他の住人が住む部屋にも被害が