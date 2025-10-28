ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 自宅マンションが火災に遭った林家ペー、安住紳一郎アナの支援に感謝 林家ペー・パー子 安住紳一郎 スポニチアネックス 自宅マンションが火災に遭った林家ペー、安住紳一郎アナの支援に感謝 2025年10月28日 18時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自宅マンションが火災に遭った林家ペーが27日にXを更新した 長年の付き合いがあるTBSの安住紳一郎アナから支援があったと報告 「只々恐縮の極みでございます」「本当にありがとうございました」と記した ◆自宅が火災に遭った林家ペーが安住紳一郎アナの支援に感謝余談ですが この度は 多大なる ご迷惑 を 皆さん に おかけ致し 申し訳 ございませんでした 何と あの 安住紳一郎さん が わざわざ出演中の新宿末廣亭 まで 過分なる お心遣いを 添えて ご挨拶 に 只々 恐縮 の 極み で ございます 本当にありがとうございました pic.twitter.com/y9nbZgDpbP— 林家ペー【公式】 (@8848pee) October 27, 2025 記事を読む おすすめ記事 「遺品の中に、お子さんの給食費の領収書が…」クマ被害で亡くなった笹崎勝巳さんのプロレスレフェリーとしての“実直な素顔”と“家族への想い”【岩手県北上市・温泉旅館従業員死亡】 2025年10月27日 10時59分 「サナエ」「ドナルド」と呼び合い官邸幹部「120点だ」高市首相とトランプ大統領会談で異例の日米同盟重要性繰り返し強調 2025年10月28日 16時36分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「即時入院＆体調不良」で活動休止発表の大食い双子YouTuber、2週間前の『世界くらべてみたら』で見せていた“予兆” 2025年10月27日 19時50分 《独自》『酒のツマミ』打ち切りか、松本人志コスプレの大悟も消沈、“疑わしきは排する”フジの冷徹態度 2025年10月28日 15時0分