À¤³¦No.1Ãæ¹ñ½÷»Ò¤È¡Ö¤Ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¡×¡¡Ä¹ºêÈþÍ®¤¬¾Ð¤Ã¤¿¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÏÃÂê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤â·É°Õ¡×
WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥Ä¥¢¡¼¾å°ÌÁª¼ê¤¬½¸¤¦WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤Ï12Æü¡¢¹á¹Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯15°Ì¤ÎÄ¹ºêÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ï¡¢Æ±1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë0-4¤Ç´°ÇÔ¡£»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Î¾Ð´é¤Î¸òÎ®¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11Æü¤Î1²óÀï¤Ç¥Õ¥ë¥²¡¼¥à»àÆ®¤ÎËö¡¢4-3¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¤ò·âÇË¤·¤¿Ä¹ºê¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀ¤³¦1°Ì¤ËÄ©¤ó¤À¤¬¡¢ÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀÂè1¥²¡¼¥à¤ò10-12¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Â¹±Ïèµ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤Ï1-11¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤Î¸÷·Ê¤À¡£Â¹±Ïèµ¤¬Ä¹ºê¤Ë¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¡¢Ä¹ºê¤Ë¤â¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Á¡Á¡×¡ÖÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤Ï¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤â·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎÉ¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¹¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤Áª¼ê¤À¤è¤Ê¤¢¡¢¼ÂÎÏ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹Â¹±Ïèµ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë