¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯²Î¼ê¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê£¶£¹¡Ë¤¬£±£²ÆüÌë¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼£²£°£²£µ½©¡×Åìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ´ÀÊ´°Çä¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥óÌó£µ£°£°£°¿Í¤òÁ°¤ËÂåÉ½¶Ê¡ÖÄ¹¤¤Ìë¡×¡ÖÂç¶õ¤ÈÂçÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¡×¤Ê¤ÉÁ´£±£¹¶Ê¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥È¡¼¥¯¤âàÀåá¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤Ç¡ÖÅìµþ¡Ê¸ø±é¡Ë¤À¤±¤Ç²Î¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡Ö»ä¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¡×¡Ê£±£¹£¹£²Ç¯¡Ë¤ò²Î¤¤½ª¤¨¤¿»þ¡¢²ñ¾ì¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤ÞÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ó¡¢¤Þ¤¡Íî¤ÁÃå¤¯¤Ù¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤µ¤¡¡¢ÊÑ¤Ë¥¢¥¿¥Õ¥¿¤¹¤ó¤Î¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ù¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÍÉ¤ì¤Ï¤¹¤°¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÉ¤ì¤¬»ß¤Þ¤ì¤Ð²Î¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤â¤¦²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢ÍÉ¤ì¤Æ¤â²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾¾»³¤Ï¡Öºî¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢£Ã£Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¡ÖÍÕ»Ò¡×¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂèÆóÉô¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡Ä°ñ¾ë¸©¤Î¤Ä¤¯¤Ð¡¢ÆâÎ¦¤ÎÃÏ¿Ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¯¤Ð¤Ç¿ÌÅÙ£´¡¢Åìµþ¤Ç¿ÌÅÙ£³¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾¾»³¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÍÉ¤ì¤ÎÃæ¡¢µÒ¤Ï¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¤¤È¡×¤È´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£±£¹£·£·Ç¯¤Î½©¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¿åÍË£²Éô¡Ê¸áÁ°£³¡Á£µ»þ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¶è¿Íµ¤¤Ë¡£¸½ºß¤âÂ¾¶É¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤Ï¸Å»²¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡Ä¡££²»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤¡¡£²»³Ú¤Î¤³¤È¤È¤«¤µ¤¡¡¢À¯¼£¤Î¤³¤È¤È¤«¤µ¡¢¤â¤¦¥Ù¥é¥Ù¥é¤·¤ã¤Ù¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡£±£¶Æü¤Ç¸Åµ©¤ò·Þ¤¨¤ë¾¾»³¤Ï¡ÖÊÆ¼÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢£¹£°¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬£±£°£°¡ÊºÐ¡Ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¡¢²Î¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£