フォークシンガー松山千春（70）が10日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。ゲスト出演したTUBE前田亘輝（61）に単刀直入で切り込んだ。TUBEは放送当日、札幌でライブを行った。親交の深い松山とTUBEのバンドメンバーですしを食べたといい、前田は今放送にゲスト出演した。松山が「俺いつも言ってるべや、お前の子供が見てみたいって。何とかつくらないといけない」と切り出すと、前田は「出会いがない