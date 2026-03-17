第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む日本代表は、“史上最強” と謳われていただけに、ベスト8止まりの結果にショックを受けた人たちは多かったようだ。フォーク界の大御所・松山千春もそのうちの一人。3月15日、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組『松山千春 ON THE RADIO』で、WBC準々決勝の日本対ベネズエラについて言及した。「（敗戦は）残念な結果」と切り出した松山は、次々と日本代表への思