松山千春（写真・共同通信） Smart FLASH

松山千春が「SONGS」での大泉洋の態度を痛烈に批判「気に食わない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 松山千春が自身のラジオで、「SONGS」での大泉洋の進行に苦言を呈した
  • 番組に出演した小椋佳に対して「態度がデカかった」などと批判
  • 硬派な番組の雰囲気に大泉の軽いノリが合わない人もいたようだ、と芸能記者
記事を読む

おすすめ記事

  • CBC
    動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分
  • 寄贈されたバス停は東京駅行き「ドリームなごや号」が停車していた。国産2階建てバス「エアロキング」で運行されていた頃（画像：PIXTA）。
    「バスは来ません」 JRバスが元「東京行き高速バスのバス停」を“老人ホーム”に寄贈した深い理由 なぜそこに「ウソのバス停」を？ 2026年1月30日 9時42分
  • 【写真・画像】「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング　1枚目
    「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング 2026年2月2日 18時31分
  • なぜ実の姉を自宅で監禁できたのか──
    《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言 2026年2月2日 16時15分
  • スポニチ
    三山凌輝　ソロ歌手デビューを発表　近日中にデジタルシングル発売へ　俳優、歌手、社長業の“三刀流” 2026年2月2日 20時6分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    2. 2. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    3. 3. クソ野郎は…香取慎吾が配信中断
    4. 4. 姉を監禁?「足を切って渡す」
    5. 5. 三山凌輝 ソロ歌手デビューへ
    6. 6. さんま「離婚原因のひとつ」告白
    7. 7. 土下座する女子生徒の顔に蹴りか
    8. 8. 勤務中にラノベ? 幹部自衛官処分
    9. 9. 浜辺美波 タイ修行での衣装賛否
    10. 10. 黒柳と宇多田のやり取り 泣けた
    1. 11. 2027年の「国民の祝日」を決定
    2. 12. AIで通話を「怖くない声」に変換
    3. 13. スキー中遭難 外国籍の男性死亡
    4. 14. 親子だったの!? 投稿に驚きの声
    5. 15. 野間口徹「許せない」投稿が波紋
    6. 16. 緊急避妊薬 全国の薬局で販売へ
    7. 17. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    8. 18. 大泉洋の態度を痛烈に批判 波紋
    9. 19. 盗撮の学生を恐喝か 22歳逮捕
    10. 20. 「日本は不幸」高市首相を猛批判
    1. 1. 東山動植物園 脱走想定した訓練
    2. 2. 姉を監禁?「足を切って渡す」
    3. 3. 勤務中にラノベ? 幹部自衛官処分
    4. 4. 土下座する女子生徒の顔に蹴りか
    5. 5. スキー中遭難 外国籍の男性死亡
    6. 6. 緊急避妊薬 全国の薬局で販売へ
    7. 7. 盗撮の学生を恐喝か 22歳逮捕
    8. 8. 「日本は不幸」高市首相を猛批判
    9. 9. 緊急避妊薬 薬剤師前で必ず服用
    10. 10. 少女を9年監禁 犯人死亡していた
    1. 11. 「NHK移転」都落ちもいいところ
    2. 12. 高市首相批判「読み間違えたな」
    3. 13. 恵方巻き窃盗か「外で食べてる」
    4. 14. アレクサが誤作動→恐怖の夜に
    5. 15. 「選管偽アカ」本物 委託も誤認
    6. 16. 収賄容疑 東大院の教授を解雇
    7. 17. 安野氏に「若返った竹中平蔵?」
    8. 18. 小学校で下着姿盗撮か 男再逮捕
    9. 19. 「コナン」とコラボ 中国で批判
    10. 20. 中学生女子が暴行被害? 動画拡散
    1. 1. 2027年の「国民の祝日」を決定
    2. 2. 消費税12%案が浮上?「大事件」
    3. 3. 「勉強の意味」子に聞かれたら
    4. 4. 職場で私生活の話しすぎ NGの訳
    5. 5. 消費税12%案 政府内で浮上か
    6. 6. 秀吉1代で終了 たった一つの弱点
    7. 7. 高市首相 麻生氏らと情勢協議
    8. 8. フラット35の2月適用金利を発表
    9. 9. 期日前投票456万人 前回比2%減
    10. 10. 三田証券の元取締役ら5人を逮捕
    1. 11. 風呂場で死なない「7つの心得」
    2. 12. クルミッ子ファンから悲しみ殺到
    3. 13. 田久保氏の「煽り姿勢」痛烈批判
    4. 14. 「埼玉都民」子育て支援で格差
    5. 15. 食後に強い眠気…40代からの異変
    6. 16. 【衆院選】投票日まで1週間切り…各党首の訴えは
    7. 17. 鳥取県選管「公式と誤認されかねない」と注意呼びかけたアカウント、委託業者作成のアカだった…県「確認すべきだった」
    8. 18. 鳩山首相が辞任、韓国メディアは「後任は菅直人氏が有力」と報道
    9. 19. 「国会の暴れん坊」浜田幸一氏、死去
    10. 20. 都構想 表に出ないカネの問題
    1. 1. エプスタイン文書 追加資料波紋
    2. 2. 「賠償の約束」AIが誤情報か
    3. 3. 26歳中国美女が薬物で急死 何が
    4. 4. 韓国スターへの扱い「差別的」か
    5. 5. ロシア産小麦粉 北朝鮮で不満か
    6. 6. 中国でヒョウと自撮り 襲われる
    7. 7. 米当局 イグアナの回収呼びかけ
    8. 8. 中国が米国の入国審査に不満表明
    9. 9. 日中関係悪化がK-POP界を直撃
    10. 10. 米グラミー賞で「ICE OUT」の声
    1. 11. 土砂崩れで57人の遺体確認 尼
    2. 12. 中国共産党と台湾の交流再開へ
    3. 13. 中国の犯罪集団4人の死刑執行
    4. 14. 中国、春節で95億人移動の予測
    5. 15. バニー「私たちは人間で米国人」
    6. 16. 不祥事で国籍を変えて五輪 韓国
    7. 17. マスターオブスキル：全職高手、中国で爆発的人気のラノベが日本語に　舞台はネトゲの世界
    8. 18. 国家級湿地で希少種ズグロカモメを初確認　中国海南省東方市
    9. 19. 「唐辛子は朝鮮半島に自生していた」韓国人学者が日本伝来説を否定
    10. 20. 【海外発！Breaking News】「まるでエイリアンだった」　美容整形手術で顔面が膨張　片目を失明した54歳女性の悲劇（米）
    1. 1. 「ウソのバス停」を設置したワケ
    2. 2. ディズニーまた値上げ? 戦々恐々
    3. 3. 「医学的に正しい」お風呂の温度
    4. 4. 大手SIer辞めて迷走 女性の現在
    5. 5. カルビー、ポテチなど値上げへ
    6. 6. トヨタ次第で転売ヤー撲滅可能か
    7. 7. 日中関係 医療の影響「深刻」か
    8. 8. 新型「小さいランクル」投入背景
    9. 9. 待遇も厳しい「給食室の現実」
    10. 10. 元警官が語る「潜入捜査」の実態
    1. 11. まいばすけっと MAX22%得な裏技
    2. 12. TDKが大引け後に決算を発表
    3. 13. 金田のバイク!? 静岡に電動バイクが集結、グッときたマシンを一挙紹介
    4. 14. 肩甲骨周りを一気にほぐす方法
    5. 15. 6千人が選ぶ「温泉宿・ホテル」
    6. 16. 児童書も…「頭がいい」本の中身
    7. 17. 東証Sが下方修正 47.4%減益に
    8. 18. 抹茶の世界的人気 国内値上げも
    9. 19. オリエンタルランド 反落で反落
    10. 20. 伊藤園が売上増のためやったこと
    1. 1. AIで通話を「怖くない声」に変換
    2. 2. THE NORTH FACEセール 今日まで
    3. 3. キャンプ料理に必要なギアをすべて収納。「MINERD シェフバッグ PUM」
    4. 4. アウトドアや自宅で本物の『炎』を飾る。ポータブルファイアーランプ「MENKA-メンカ-」
    5. 5. 構造・素材・形状にこだわり、快眠を追求した新感覚枕「PILLOUS」
    6. 6. これ1つで愛犬、愛猫の毛並みを完璧ケア。一台二役のペットドライヤー・ブラシ「Sumataco Z9」
    7. 7. 15000Paの強力吸引。車内、自宅、オフィスで活躍するコードレス超小型ハンディクリーナー「marsboy」
    8. 8. IIJmio 3月31日で受付終了へ
    9. 9. ワイヤレスマイク「Wireless GO II」はデジカメでもスマホでもPCでも使えて超便利：旅人目線のデジタルレポ 中山智
    10. 10. スマホで見ながら歯石をチェック。歯ブラシが届かない歯垢も除去できる超音波スケーラー「Costoso」
    1. 11. 新Apple TV 4Kは使う人によって価値が変わる「カメレオンデバイス」だ（西田宗千佳）
    2. 12. 10億色撮影・表示に対応したFind X3 Pro、おサイフ対応の4眼スマホReno5 AがSIMフリーで発売
    3. 13. 2軸360°回転で高さ・角度調整も自由自在。LEDライト搭載の撮影用スマホスタンド「Compact X」
    4. 14. 注目度高いAI ゲーム関連株急落
    5. 15. Xperia 1 IIIのゲーム支援機能が半ばチートレベルで凄い
    6. 16. アプリ連動で顔を360°自動追跡。スマホ用ジンバル「Samicon iFollowUpro」
    7. 17. 「大人の水鉄砲」でウォーターバトルゲーム。NASAエンジニアが開発した「スパイラワン」
    8. 18. ネトフリ公式VTuber『N子』デビュー、アニメ紹介番組をYouTube配信
    9. 19. 主役は小さなハムスター。トコトコ歩く姿が愛らしいアクション『Hamster Maze』：発掘！スマホゲーム
    10. 20. 弦の代わりにスマートパネル採用。誰でも演奏できるギターデバイス「SmartGuitar」
    1. 1. 新庄監督 オフは「すぐ鼻整形」
    2. 2. 史上最年少で生涯グランドスラム
    3. 3. ロバーツ監督の発言で「大暴落」
    4. 4. 「大谷夫妻に引け取らない」絶賛
    5. 5. 「帰っていた」大谷夫妻に驚き
    6. 6. ボクシングのパンチでカツラ浮く
    7. 7. 大分毎日マラソン 29位の完走
    8. 8. まるでキャプ翼「奇跡の1枚」
    9. 9. WWE退団の米女優娘 投稿が波紋
    10. 10. ジョーダンブランドから女性向けバスケットボールシューズ第2弾が登場…機能性と美しさを調和した1足
    1. 11. ノルウェー代表MFにすきま風か
    2. 12. BD巡り騒動 朝倉が法的措置示唆
    3. 13. プロ2年目で“危機感”「劣っている部分ある」　巨人23歳の小兵、譲らない2つの思い
    4. 14. “引退報道”ダルビッシュ　パドレスへの“65億円の年俸返金”が現地で意外な不評…日本人の謙虚さは“ただの裏切り”
    5. 15. イクイノックスは先輩にも「物怖じせず」父の向かいで新生活スタート
    6. 16. WIN5 5億円超がキャリーオーバー
    7. 17. エプスタイン氏文書に五輪会長
    8. 18. バスケ男子代表ホーバス監督退任
    9. 19. 体操ニッポン祝勝会の壇上で火花　角皆友晴「今年は自分が個人総合金」橋本大輝「圧倒的な力見せる」
    10. 20. 船越新監督 期待される若手2人
    1. 1. クソ野郎は…香取慎吾が配信中断
    2. 2. 三山凌輝 ソロ歌手デビューへ
    3. 3. さんま「離婚原因のひとつ」告白
    4. 4. 黒柳と宇多田のやり取り 泣けた
    5. 5. 浜辺美波 タイ修行での衣装賛否
    6. 6. 親子だったの!? 投稿に驚きの声
    7. 7. 野間口徹「許せない」投稿が波紋
    8. 8. 大泉洋の態度を痛烈に批判 波紋
    9. 9. 保田圭 悲願の鬼レンチャン成功
    10. 10. ヒコロヒー「家賃だけで600万」
    1. 11. これはもう別人 高梨沙羅に驚き
    2. 12. バカリズム「大嫌いな人間」告白
    3. 13. NHK受信料の義務「異常すぎる」
    4. 14. 渡辺直美 米エンタメ界のギャラ
    5. 15. 渡辺直美 NYで「唯一怖い」場所
    6. 16. 落合信彦氏が老衰で死去 84歳
    7. 17. 『TAAF2026』アニメ オブ ザ イヤー部門の個人賞に米津玄師　作品賞は『鬼滅の刃』『ガンダム ジークアクス』
    8. 18. 同期生が「オレオレ詐欺の親玉」
    9. 19. 吉田拓郎 自身の「引退」を否定
    10. 20. 「松岡不在」鉄腕DASH窮地続く?
    1. 1. 夫が食い尽くし系夫と離婚決意
    2. 2. シャネル、豪華客船クルーズは新解釈のマリンルックがドレスコード【2018-19年クルーズ】
    3. 3. 実は電気代倍増?冬の暖房術
    4. 4. 妻は教え子「ロリコンじゃない」
    5. 5. 性教育で「本当に大切な言葉」
    6. 6. 「想像以上」のモラハラ夫に反論
    7. 7. クリスマス最大のお楽しみ！今年のディナーは本場・欧米スタイルがおすすめ
    8. 8. くら寿司「mofusand」と初コラボ
    9. 9. 決済で「迷子」な客にレジ大混乱
    10. 10. スキンケアも秋の衣替え♪カネボウの化粧水＆乳液で時間美容！
    1. 11. 「保育園全滅」で市役所に電話
    2. 12. 生まれつき自力で排尿ができない
    3. 13. 呪術キャラ愛全開 カフェ登場
    4. 14. ローソン 新作ご褒美感スイーツ
    5. 15. 夢の沖縄生活 帰省後に「悲劇」
    6. 16. コート買うより“こっち”かも！【ZARA】40・50代に推したい「シャレ見えジャケット」
    7. 17. 《新作》可愛くてお手頃なの助かるぅぅぅ♡【3COINS】完売前に急いで！「節分グッズ」
    8. 18. 刷新オンワード・any SiSを大政絢メイクのざわちん表現。早見あかりも登場
    9. 19. 「年のわりに綺麗じゃん」。働き始めた生粋のお嬢様を襲う、美しい同僚たちからの辛辣な言葉
    10. 20. ゴムだけで出来る♡大人可愛いハーフアップ♡