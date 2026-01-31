フォークシンガー松山千春（70）が30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。同郷北海道の後輩俳優、大泉洋（52）に対し、苦言を呈した。大泉はNHK「SONGS」に「責任者」という立場で進行を担当。26日深夜放送回ではゲストとしてシンガー・ソングライターの小椋佳（82）が出演していた。松山は「大泉洋がやってる『SONGS』という番組を見てました。