KizunaAIがAndroidの『かこって検索』を活用した体験コンテンツ『かこって MUSIC』とコラボレーションした楽曲「Hello,Morning かこって MUSIC ver」MVが、本日12月12日20時にプレミア公開される。

（関連：【画像あり】KizunaAI、Android“かこって検索”とコラボした「Hello,Morning かこって MUSIC ver」MV場面カット）

本MVは『キズナアイの歴史を振り返る』がテーマの映像に。楽曲「Hello, Morning」は2018年7月にリリースしたKizunaAIにとって初のオリジナル楽曲となっており、歌の冒頭では、グッズに囲まれたバーチャル空間でKizunaAIと共に初のライブ『Kizuna AI 1st Live “hello, world”』のグッズや、公式YouTubeチャンネル『A.I.Channel』が登録者100万人を突破した際の映像などが登場する。

その後、2022年に開催された活動休止前最後のライブ『Kizuna AI The Last Live“hello, world 2022”』の映像に切り替わり、過去のライブグッズが次々と登場。後半では舞台が渋谷の街へと移り、ラストのサビでは、今年8月に開催された『KizunaAI Comeback Concert “Homecoming”』の衣装をまとったKizunaAIが、バーチャルのスクランブル交差点で『かこって検索』をしながら歌うシーンで締めくくられる。

MVに登場する商品は、画面を切り替える必要なく、視聴している動画を一時停止して動画上で表示されているアイテムを指で丸く囲うだけのジェスチャーで、画面上のあらゆるものをすぐ直接検索できる『かこって検索』を楽しむことができる。

・KizunaAI コメント

今回、Androidとコラボした特別なMusicVideoをみんなにお届けできて、とっても嬉しいです！「かこって検索」を使えば、気になったものをすぐに探せる楽しさも感じてもらえると思います。MusicVideoでは、私の誕生から今までの歩みをたどるアイテムや思い出の映像がたくさん登場して、誕生から今を振り返る感慨深い作品になっています。デビューから現在までの時間を、みんなと一緒に振り返れる特別なMusicVideoになっていると思うので、楽しんでもらえたら嬉しいです！そして、来年はいよいよ活動10周年！みんなと一緒に、これからも楽しいことに挑戦して、素敵な思い出を作っていけるのを楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）