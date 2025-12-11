12月10日、「女性自身」が芸能活動自粛から来月で2年となるスピードワゴン・小沢一敬の復帰へ大物芸能人が関与するのではと報道。

小沢は2023年12月、『週刊文春』が報じた記事において、松本人志の飲み会のアテンド役だと報道された。当初は所属事務所も《小沢の行動には何ら恥じる点がない》と否定していたが、翌年1月に《関係者及びファンの皆様に混乱やご迷惑をお掛けしていることに強く責任を感じた》との理由で芸能活動を休止。公の場へは出てくることがなかった。

「今年に入ってからは、4月から慶應義塾大学の通信教育課程に入学していることを『女性自身』が報じました。しかし、復帰の道筋は立たず、『週刊文春』と示談した松本さんが今年11月から始めた『DOWNTOWN＋』への出演も実現していません」（芸能記者）

この状況を救おうとしているのが、同じ系列事務所の先輩である和田アキ子だという。

「小沢さんとは麻雀仲間ということで、親交が深いそうです。『DOWNTOWN＋』は事務所が違うため出演が難しく、それならば来年3月で終了する自身の番組『アッコにおまかせ！』（TBS系）で復帰させるべきではないか、という話が持ち上がっていると報じられています。番組終了前の話題作りとしても強いネタではありますし、終わりが決まっている番組ですから出演後の影響も小さい。ありえない話ではないということでしょう」（前出・記者）

Xでは、そもそも松本が芸能活動を再開していることから、小沢の復帰も問題ないのではという意見も根強い。また、小沢の活動休止中にひとりで奮闘してきた相方の井戸田潤との合流を願う声もある。

《恥じることが無いのなら早よ復帰して甘ーいって相方に言わせてくれ ハンバーグ師匠頑張ってるんだから》

《ご本人が望めばもう復帰してもいいんじゃないですか 犯罪者じゃないんですから》

小沢本人が復帰を望んでいるかどうかが鍵になりそうだが……。

「実際のところ、松本さんも地上波には出られない状態ですから、小沢さんも同じ扱いになるのではないでしょうか。TBSも積極的に出したいわけではないでしょうし、和田さんの一存で番組出演が決まるわけでもないでしょう。可能性はゼロではないものの、まずはコンビとして舞台での復帰などから始めるほうが現実的ではないか、という声もあります」（前出・記者）

コンビ揃って“あま〜い！”と叫ぶ日は、いつになるのだろうか。