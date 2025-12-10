〈飲みすぎで「記憶をなくす」ことが酒による“失敗の本質”ではない“納得の理由”〉から続く

かつては同輩集団の飲み会では、仲間内の特定の人物が順番に全額を負担し、互いに奢りあうものだった。それでは、なぜワリカン文化は大衆化したのか。その背景には、近代の合理主義的な職業倫理に適合した「節酒」の広まりが重要なきっかけにあるという。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

ここでは、社会学者の右田裕規氏の著書『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（角川新書）の一部を抜粋。奢りあう文化からワリカンが一般的になるまでの変容に迫る。

◆◆◆

無駄遣いとしての暴飲

「節酒」が近代の職業倫理に適合的な飲み方であるというのには、酔いを回避することとはまた別の理由がある。この飲酒のスタイルは、浪費への嫌悪という点からしても、近代の合理主義的な職業倫理と明白に結びついていた。つまり、飲み代や所持金や生計費、さらには中長期の人生設計への思慮にもとづいた、計算的で節約的な飲み方という点においてである。

もともと銭金について思考をめぐらせながら酒を飲むことは、富の浪費が飲酒の主旨であった時代（近世）には、つつしむべき行為と見られていた。計算的な飲酒が社会的倫理となって人びとを拘束する事態とは、近代の産物にほかならない。「酒には考えるということが禁物のように思われて居たのに、考えながら飲んで居る人が年増しに多くなって居る。〔略〕不景気も酒の売れ高には響かぬもののように想像せられて居たのが、今回〔の昭和恐慌〕は可なり響いて居る」と、柳田国男が「明治大正史世相篇」（1931年）で書いているゆえんである。



写真はイメージ ©︎show999/イメージマート

事実、柳田が「世相篇」を発表した頃になると、計算的思考を欠いた浪費的な飲み手を批判し、計算的で節約的な飲み手を称揚する種類の価値観は、子どもたちの道徳世界にも及んでいた。次の尋常小学校5年生の綴り方（1937年）は、その様子をよく伝えている。

むろん、酒に浪費する機会が皆無になったわけでは決してない。たとえば私的な酒宴において上役や年長者が飲み代を全額負担する慣習は、20世紀の都市でも広く見られたものだった。ただ、近世以前と異なるのは、こうした酒への濫費が、生の充実以上に、後悔や反省の念を惹起しはじめていたことである。

東大教授の矢部貞治の日記を見てみよう。1942年4月12日、仕事帰りに教え子4人を連れて飲みに繰り出した日のことである。

〈 渋谷に行く。滅多なところは学生を入れないので〔時局柄、酒場への学生の出入り規制がきびしくなっていた〕、学生を入れるようなところを探し二三軒飲み歩き、結果相当いい気持になったが、その代り六十円位散財させられ、頗る痛い。（『矢部貞治日記』）〉

自身の金を使わずに楽しめる社用の酒宴

社用での酒宴の流行は、個人のこの節約志向と密接に結びついていた点でも、象徴的な現象だった。昭和初期、「サラリーマン」の実話もので人気を博し、自身も会社員だった前田一は、『続サラリーマン物語』（1928年）で次のように「公用宴会」の金銭的利点について述べている。

〈 サラリーマンの有難さに、いつの時でも、自腹で〔料亭に〕行ったことは滅多にない。大抵は会社の公用宴会か、さもなければお客の接待だ。自腹では滅多に行けそうもない一流料亭にも、奉公して居ればこそだ、一人前のような顔つきをして、女将や芸者にちやほやされる。〔略〕会費は俺達の知ったことではない。いつの間にやら会社で払ってくれる。〉

つまり社用での宴会・接待は、自身の金を使わずに、存分に酒食が楽しめる貴重な機会でもあった。「自分が接待役でありながら、招聘したお客をそっちのけにして、自己本位の酒宴に会社の交際費を湯水の如く費う連中が多い」（辰野九紫『青バスの女』）という傾向も、20世紀前半にはあらわれていたようである。

奢りあう文化からワリカンへ

浪費的な飲み方への忌避がひろがるにつれて、同輩集団の飲み会でも、仲間内の特定の人物が順番に全額を負担し、互いに奢りあうという形（「田植え酒」のような形態）は衰退する。ワリカンが流行し、文字通り、算術が飲酒文化と密接に結びつきはじめる。

宴会代を、参加人員で頭割りする会計方法自体は、すでに中世・近世から見られたが、大衆化したのは、明白に20世紀のことである。「サラリー・マンの生活について考えると、彼等は、服装と、電車と、雑談と、月給の話と、猥談と、上司への阿諛と、退出時間への関心と、酒と、円タクと、割勘と、細君に対する弁解とで一杯になっている」と、寺田瑛『人生不連続線』（1936年）が書いているように、1930年代前後には、「割勘」は、給料生活者についての紋切型のイメージの1つにさえなっていた。

実際1930年代になると、国家が税制のなかに組みこむほど、私的な酒宴でのワリカンは一般化していたようである。1939年、奢侈的な宴会の抑制を目的として創設された「遊興飲食税」は、「大抵の宴会は頭割り勘定」で行われているという理由から、宴会代を参加人数で割って、「一人五円になれば課税」する、という制度設計となっていた。そのためこの新税では、「二人以上共同して遊興飲食」が行われた宴席については「頭割り勘定」した額を帳簿につけるよう、料理店側に義務づけていた（中野寅吉『新増税早わかり』）。

「幹事が徴収」が宴会の典型的な終わり方に

戦後になると、同輩集団での飲み食い代のワリカンは、いっそう目立ってくる。1979年、25歳以上の男性2042人が回答した総理府の世論調査では、「同性の友人」から「レストランの食事にさそわれた」際の支払いは、「わりかんにする」というのが67％に達していた（『いまの青年・いまの大人』）。

当時の国際世論調査を信頼するならば、この醒めた支払い方は、日本社会でとくに際立って見えていた。日本では、自身がホスト役となった酒食の場でも、相手には奢らないという人びとの割合が、他国と比較してずっと多かった。1974年、アメリカ・西ドイツ・日本で一斉実施された社会規範調査（3か国の18〜24歳700人と、かれらの親世代300人を対象）によると、「友人を誘って食事した場合、「友人の分も支払う」人は〔日本は〕五六％で、アメリカの六八％、西ドイツの六五％を下回」っていたという（「三つのアンケート」『国民』910号、1975年）。

かくて20世紀以後の都市社会では、幹事が伝票をうけとり割り算した上で、1人ずつ徴収して回る、という事務的な光景が、勤労者たちの宴会の典型的な終わり方となる。いいかえると、帰り際の客に玄関先で酒を飲ませて酔いつぶすことを誇りとしたような、かつての浪費的で放埒な酒宴とは正反対の性格を、都市の宴会はまといはじめていた。

（右田 裕規／Webオリジナル（外部転載））