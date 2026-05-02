合コンはある意味団体競技。男性、女性、それぞれのチームが協力して場を盛り上げ、互いを楽しませる必要があります。そのため、一人でも非協力的なメンバー、裏切り者がいれば大問題！そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「合コンで男友達から『それはルール違反！』と思われる行動」をご紹介します。【１】彼女がいることを隠して合コンに参加する「相手の女の子たちを騙したみたい…」（20代男性）など