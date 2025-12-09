この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「エサ不足だけではない！なぜクマ被害の報道が多いのか元テレビ局員の視点から解説」と題した動画を公開。昨今急増しているクマ被害の報道について、メディアがなぜこのテーマを好んで取り上げるのか、その構造的な理由を自身の経験を交えて解説した。

下矢氏はまず、クマの目撃情報が今年4月から9月の半年弱で2万件に達し、過去最高を記録しているという事実を提示。死者が13名、負傷者も180人を超えるなど、事態が深刻化している現状に触れた。その上で、「どの局も今クマフィーバーみたいな感じ」と、各メディアが一斉にクマのニュースを報じている状況に言及した。

では、なぜテレビはこれほどまでにクマのニュースを多用するのか。下矢氏は、クマのニュースが「ニュース番組が求める要素をギュッと凝縮したような、てんこ盛り状態」であると指摘し、その理由を3つのポイントから解説した。

一つ目は「身近なこと」。東京に住んでいても地方出身者であったり、旅行で訪れたりと、多くの人にとって決して他人事ではないため、関心を引きやすいという。二つ目は「映像として伝えやすいこと」。クマの映像はインパクトがあり、視聴者の目を引く。近年はスマートフォンの普及により、一般人が撮影した映像も入手しやすくなっている点を挙げた。

そして三つ目は「発見があること」。クマの出没は、単なるエサ不足だけでなく、気候変動や地方の過疎化・高齢化といった日本が抱える社会問題の反映でもある。そうした背景を解説することで、視聴者の知的好奇心を満たす情報としての価値が生まれると分析した。下矢氏は、これら3つの要素が揃ったクマのニュースはテレビにとって非常に扱いやすい「三拍子揃った素材」であり、「俺がデスクでもやっとるわ」と元局員ならではの視点で断言した。

▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱

📱HP → https://storymanagement.co.jp/

📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya

YouTubeの動画内容

00:30

なぜクマのニュースはこんなに多いのか？
01:40

日本のクマ事情。過去最悪の被害状況
03:18

テレビがクマのニュースを好んで取り上げる3つの理由
06:33

結論：クマのニュースはテレビが好きな「三拍子揃った」素材

関連記事

元テレビ局員が解説、JR東日本が今更コード決済に参入する理由と「鉄道事業だけでは成長シナリオが書けない」構造問題

元テレビ局員が解説、JR東日本が今更コード決済に参入する理由と「鉄道事業だけでは成長シナリオが書けない」構造問題

 「深夜=アニメになった」元テレビ局員が断言、お色気番組がテレビから消えた“コンプラ以外の”本当の理由

「深夜=アニメになった」元テレビ局員が断言、お色気番組がテレビから消えた“コンプラ以外の”本当の理由

 意外と知らない『サザエさん』の権利事情 なぜフジテレビ以外でもCMに登場できるのか？

意外と知らない『サザエさん』の権利事情 なぜフジテレビ以外でもCMに登場できるのか？
もっと見る

チャンネル情報

下矢一良の正直メディア_icon

下矢一良の正直メディア

YouTube チャンネル登録者数 非公開 326 本の動画
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。
youtube.com/@media-shimoya YouTube