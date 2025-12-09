この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が断言「クマのニュースは三拍子揃った素材」エサ不足だけではない、テレビがこぞって取り上げる本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「エサ不足だけではない！なぜクマ被害の報道が多いのか元テレビ局員の視点から解説」と題した動画を公開。昨今急増しているクマ被害の報道について、メディアがなぜこのテーマを好んで取り上げるのか、その構造的な理由を自身の経験を交えて解説した。



下矢氏はまず、クマの目撃情報が今年4月から9月の半年弱で2万件に達し、過去最高を記録しているという事実を提示。死者が13名、負傷者も180人を超えるなど、事態が深刻化している現状に触れた。その上で、「どの局も今クマフィーバーみたいな感じ」と、各メディアが一斉にクマのニュースを報じている状況に言及した。



では、なぜテレビはこれほどまでにクマのニュースを多用するのか。下矢氏は、クマのニュースが「ニュース番組が求める要素をギュッと凝縮したような、てんこ盛り状態」であると指摘し、その理由を3つのポイントから解説した。



一つ目は「身近なこと」。東京に住んでいても地方出身者であったり、旅行で訪れたりと、多くの人にとって決して他人事ではないため、関心を引きやすいという。二つ目は「映像として伝えやすいこと」。クマの映像はインパクトがあり、視聴者の目を引く。近年はスマートフォンの普及により、一般人が撮影した映像も入手しやすくなっている点を挙げた。



そして三つ目は「発見があること」。クマの出没は、単なるエサ不足だけでなく、気候変動や地方の過疎化・高齢化といった日本が抱える社会問題の反映でもある。そうした背景を解説することで、視聴者の知的好奇心を満たす情報としての価値が生まれると分析した。下矢氏は、これら3つの要素が揃ったクマのニュースはテレビにとって非常に扱いやすい「三拍子揃った素材」であり、「俺がデスクでもやっとるわ」と元局員ならではの視点で断言した。



▶メルマガやXでも、売上や採用につながるPRのノウハウを発信中！📱



📱HP → https://storymanagement.co.jp/



📱X （旧Twitter） → https://x.com/KazShimoya