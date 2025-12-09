高校時代の薬物乱用と窃盗で少年院に…“消えた”韓国の元子役がこの世を去って14年、現在も死因は不明

子役として名を馳せたチョン・ミョンヒョンさんが、この世を去ってから14年という歳月が流れた。

【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優

チョン・ミョンヒョンさんは2011年12月9日にこの世を去った。享年35歳。

ただ、彼の悲報が伝えられたのは2013年1月だった。亡くなった正確な原因は明らかになっていない。

1976年9月12日生まれのチョン・ミョンヒョンさんは、1988年にKBSのドキュメンタリードラマ『暖かい南の国』（原題）で子役としてデビューした後、1991〜1993年のMBCドラマ『一つ屋根の三家族』（原題）でビョンテ役を演じ注目を集めた。

また、1992年にはMBCバラエティ番組『日曜日、日曜日の夜に』（原題）のコーナー「イ・ギョンギュのドッキリカメラ」で偽CM「チャンタク印のヤンニョムチキン」に出演し、「チャンタク」という愛称で親しまれたこともある。

このほかにも多数のドラマや映画に出演したチョン・ミョンヒョンさんだが、高校生だった1993年に薬物として乱用されるボンドを吸引し、窃盗行為を働いたことが明らかになり、少年院送りとなった。これによってMBCの番組への“出演禁止処分”が下されると、性的暴行疑惑も浮上するなどし、完全に芸能界から姿を消した。

その後、22歳だった1998年にSBSドラマ『ミスターQ』（原題）に特別出演したが、そのほかに目立った活動はなかった。

（写真＝映画『長鶏高校ヤルゲ』スチールカット）生前のチョン・ミョンヒョンさん

チョン・ミョンヒョンさんは生前、海外に移住したと伝えられていた。ただ、正確な死因は記録されないまま、現在は韓国の京畿道（キョンギド）の盆唐（プンダン）スカイキャッスル追慕公園に眠っている。

（記事提供＝OSEN）