news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。韓国の「早朝の爆発…中華料理店で何が」についてお伝えします。◇◇◇韓国・清州市の駐車場で突然、何かが爆発。その衝撃で、車は焼け焦げてひっくり返り、向かい側のアパートの窓ガラスは粉々になってしまっていました。韓国メディアによりますと、13日午前4時ごろ、近くの中華料理店でガス爆発が発生。この事故で、近隣住民15人がケガをしたということです。近所の人は…。