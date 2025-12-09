出場となれば初の日本代表に

エンゼルスのペリー・ミナシアンGMは8日（日本時間9日）、フロリダ州オーランドで行われているウインターミーティングの会場で取材に応じ、菊池雄星投手のWBC参加について言及。まだ参加については話し合っていないとしつつ、「出たいと言ってきた時に、話し合いたい」と説明した。

菊池は今季エンゼルスでチーム最多33試合に先発。7勝11敗、防御率3.99の成績だった。これまではトップチームで日本代表に選ばれた経験はなく、選出されれば初めて日の丸を背負うことになる。

菊池のWBC出場について問われたミナシアンGMは「それ（WBC）についての会話はまだしていない。チーム（エンゼルス）では誰も参加するという話を聞いていない」とし、「選手が参加したいというなら、選手にとってそれが重要なことなのであれば、大会はすごく盛り上がることになるだろう。出たいということになったら、話し合いたい」と現状について説明した。

2月にアリゾナのキャンプ地で取材に応じた侍ジャパン・井端弘和監督は菊池について「ここ何年かものすごいボールを投げている。昨年の終盤は手がつけられない投球をしていた。日本のためにやってくれれば嬉しいなと思います」と話していた。（Full-Count編集部）