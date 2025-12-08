¡È°ÂÂÇ¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡É³ØÆ¸Ìîµå¤Ç¤É¤¦ÆÀÅÀ¡©¡¡¥Ð¥ó¥È¶Ø»ß¤Î¡ÖµÜËÜ¿µÌéÇÕ¡×²¦¼Ô¤¬Å°Äì¤·¤¿Àï½Ñ
¡ÖÂè10²óµÜËÜ¿µÌéÇÕ ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤òÀ©¤·¤¿Åìµþ¡¦ÉÊÀî¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥º
¡¡ÁöÎÝÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤¬¼Â¤Ã¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä Âè10²óµÜËÜ¿µÌéÇÕ ³ØÆ¸Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤Î3°Ì·èÄêÀï¤È·è¾¡Àï¤¬11·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ÎÂçÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£·è¾¡Àï¤ÏÉÊÀî¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥º¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬ÅÐ¸Í¥æ¥Ë¥ª¥ó¥º¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ò5-2¤Ç²¼¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¡£128¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ3·î8Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢8¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê2¼ºÅÀ¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¡£3²ó¡¢ÅðÎÝ¤ä¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤Ê¤Éµ¡Æ°ÎÏ¤òÍí¤á¤Æ°ìµ¤¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆµÕÅ¾¡£2²ó°Ê¹ß¤ÏÁê¼ê¤ËÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º²ñ¿´¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£3ÅÙÃè¤ËÉñ¤Ã¤¿°Ë¹¾·ò¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÁª¼ê1¿Í1¿Í¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î6Ç¯À¸¤¬4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ë¡ÖÂè40²óÅìµþ23¶è¾¯Ç¯Æð¼°ÌîµåÂç²ñ¡×¤Î³ØÆ¸Äã³ØÇ¯¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£Åö»þ¤â40²ó¤ÎµÇ°Âç²ñ¤Ç¡Öº£²ó¤âÀáÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Ï½Õ¤ÎÂç²ñ¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¡Ö¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÍê¤â¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÁöÎÝ¡£¡Ö³ØÆ¸¤Ç¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¤âÍí¤á¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÌîµå¤ò¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤Å¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Åß¾ì¤ÏÁöÎÝÎý½¬¤Ë1»þ´Ö¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥ê¡¼¥É¡¢Â¤Î±¿¤Ó¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·»ØÆ³¡£¡ÖÅêµå¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¼êÁ°¤ÇÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Âè2¥ê¡¼¥É¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆóÎÝ¤òÁÀ¤¦Îý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¤òÍí¤á¤¿¹¶·â¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö1»à»°ÎÝ¤Î·Á¤òºî¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö1ÅÀÌÜ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë1»à»°ÎÝ¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¤«¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÜËÜ¿µÌéÇÕ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥È¶Ø»ß¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Ê¤éÅðÎÝ¤ò»Å³Ý¤±¤ÆÌµ»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤¬±¦ÂÇ¤Á¤Ê¤É¿ÊÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¤Î1¤Ä¤ÎÎã¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÂÇ¼Ô¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤ëÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£
º¤Æñ¤ÊÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤ÎÎý½¬¾ì³ÎÊÝ¡Ä¿ÀÆàÀî¤äÀéÍÕ¤Ë±óÀ¬
¡¡1»à»°ÎÝ¤È¤Ê¤ì¤Ð°ÂÂÇ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°Ìî¤Ø¤ÎÈôµå¤äÆâÌî¥´¥í¤Ç¤âÆÀÅÀ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£Áê¼ê¤ÎË½Åê¤äÊá°ï¡¢¼ººö¤Ç¤âÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë1ÅÀ¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Ï1»à»°ÎÝ¤òºî¤ê¤Ë¤¤¤¯¥¹¥â¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¥¤¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£·è¾¡Àï¤Ç¤â2¤Ä¤Î¥¨¥ó¥É¥é¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤À¤¬¡¢Îý½¬¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£ÅÔ²ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤â¤½¤âÀìÍÑ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¸ø±à¤ä¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Îý½¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1Æü2»þ´ÖÄøÅÙ¡£¡Ö¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë30Ê¬¤°¤é¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÅÚÆü¤È½ËÆü¤·¤«¹Ô¤¨¤Ê¤¤Îý½¬»þ´Ö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¡ÖÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¤äÀéÍÕ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¶»¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ½ªÆüÎý½¬¤·¤¿¤ê¡¢¹çÆ±Îý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹çÆ±Îý½¬¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢Áª¼ê¤â»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£
¡¡¥Ð¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÅðÎÝ¿ô¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤â¡Ö¤ä¤ê¤Ë¤¯¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿1»à»°ÎÝ¤È¡¢Îý½¬¤Î¹©É×¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢7»î¹ç¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë