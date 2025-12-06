DeNA¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡¡¥É¥é1¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎBuu¡×2°Ì¡¦ÅçÅÄ¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥â¥¢¥¤¡×¸Æ¾Î¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡DeNA¤Ï6Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ²ñµÄ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡¢¡ØBRAND¡¡NEWSTAR¡¡EVENT2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì²¾·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤¿5¿Í¤Î»ÙÇÛ²¼·ÀÌóÁª¼ê¤È°éÀ®·ÀÌóÁª¼ê¤Î·×6Áª¼ê¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÁÊ¤¨¤ë¸Æ¾Î¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¡ü¡ü¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Î¾®ÅÄ¹¯°ìÏºÆâÌî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤ÏÂç³Ø»þÂå¤«¤é¤Î°¦¾Î¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎBuu¡Ê¥Ö¡¼¡Ë¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ê²¼³ÆÁª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤È¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¡ü¡ü¡×¡¢¿§»æ
¡¡
¡¡¢¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¾®ÅÄ¹¯°ìÏº¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë
¡¡¡¦ÇØÈÖ¹æ3
¡¡¡¦¡Ö¥Ï¥Þ¤ÎBuu¡×
¡¡¡¦¿§»æ¡Ö¿·¿Í²¦¡×
¡¡¢¡Æ±2°Ì¡¦ÅçÅÄ½ØÌé¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë
¡¡¡¦ÇØÈÖ¹æ15
¡¡¡¦¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥â¥¢¥¤¡×
¡¡¡¦¿§»æ¡Ö¸Ø¤ê¡×
¡¡¢¡Æ±3°Ì¡¦µÜ²¼Ä«ÍÛ¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë
¡¡¡¦ÇØÈÖ¹æ34
¡¡¡¦¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¡×
¡¡¡¦¿§»æ¡ÖÅ¥½¤¯¡×
¡¡¢¡Æ±4°Ì¡¦ÊÒ»³â«¿´¡ÊHonda¡Ë
¡¡¡¦ÇØÈÖ¹æ47
¡¡¡¦¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¡×
¡¡¡¦¿§»æ¡ÖÁ´ÎÏÅêµå¡×
¡¡¢¡Æ±5°Ì¡¦À®À¥æû¿Í¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë
¡¡¡¦ÇØÈÖ¹æ48
¡¡¡¦¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¤·¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¡¦¿§»æ¡ÖÌöÆ°¡×
¡¡¢¡Æ±°éÀ®1°Ì¡¦À¶¿å»íÂÀ¡ÊµþÅÔ¹ñºÝ¡Ë
¡¡¡¦ÇØÈÖ¹æ131
¡¡¡¦¡Ö¥Ï¥Þ¤Î¶²Îµ¡×
¡¡¡¦¿§»æ¡ÖÉé¤±¤óµ¤¡×