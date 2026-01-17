「熱い声援を送ってくださったことは一生忘れません」DeNAは17日、三嶋一輝投手が現役引退すると発表した。35歳右腕は昨年オフに戦力外通告を受けていた。球団を通じてファンに感謝を届けた。三嶋は2012年ドラフト2位指名で入団。1年目から先発ローテーションを務め、球団史上39年ぶりの新人ながらオールスター出場を果たした。2017年から中継ぎに移り、セットアップやクローザーとして活躍した。2022年には国指定難病「黄色