主砲を１番に置く?禁じ手?はセ界でも通用するのか――。ＤｅＮＡは７日の中日戦（横浜）に５―３で勝利し、連敗は２でストップ。相川亮二監督（４９）率いる新生ベイは待望の本拠地初白星をゲットした。新指揮官の肝いりで開幕から「１番・二塁」として起用されてきたハマの主砲・牧秀悟内野手（２７）も４打数２安打２打点。２―１と逆転に成功した直後の４回二死二、三塁の好機で左翼線を破る２点適時二塁打をマークし、勝利