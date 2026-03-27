長年の課題を修正するのは難しい。その現実を突きつけられているのが、先発ローテーションを勝ち取れず、開幕をファームで迎えることが決まった横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎だ。DeNAは自慢のAI活用による再生に自信を持っていたものの、現実は成功しているとは言い難い。＊＊＊【写真を見る】少年時代から意思の強そうなまなざしの藤浪晋太郎投手本人が一番悩んでいる藤浪は、オープン戦初登板となった2月22日の楽天戦