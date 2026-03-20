西武とのオープン戦■西武 ー DeNA（20日・ベルーナドーム）DeNA・筒香嘉智内野手が20日、ベルーナドームで行われた西武とのオープン戦に「4番・一塁」で出場。初回の打席でスイングした際、足を痛めたのかベンチに下がるとそのまま交代となった。筒香が初回の打席でアクシデントに見舞われた。無死一、三塁のチャンスで打席に立つも、初球のストレートを空振りした際に足を痛めたのか打席で苦悶の表情。トレーナーとともにベ