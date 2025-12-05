山本の投球にも脱帽

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は、ワールドシリーズ（WS）で3登板3勝という異次元の活躍を見せ、シリーズMVPも獲得した。かつて実力を疑問視していた元MLB選手は謝罪。「本当にとても才能のある投手だ」と手のひら返しで賛辞を送っている。

野球専門ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式YouTubeチャンネルにアスレチックス、アストロズなどでプレーしたジョシュ・レディック氏が出演。2023年12月に山本のドジャース入団に際し、山本の契約について「MLBで投げたことないやつにどうして3億2500万ドル（＝約463億2500万円、当時レート）も与えられるんだ」と投稿。その後の活躍の度に引用投稿などで話題を集めていた。

番組のホスト役のA.J.ピアジンスキー氏から、かつて「価値がないと言ったな」と水を向けられたレディック氏は、素直に白旗を上げた。

「もし他の誰かがそんな金額で契約したら、明日にも俺はそう言うだろう。でも、これに関しては俺が間違っていた」とキッパリ。「当時の意見は間違っていたんだ。彼は明らかに、本当にとても才能のある投手だ」と続け、以前の批判的見解を撤回した。

さらに「彼がポストシーズンで何ができるか、レギュラーシーズンで何ができるか、俺たちは見せられた。だから、俺は彼に敬意を表す。明らかに非常に優れている」と称賛。「ドジャースファンに謝るか？ おそらくノーだ」と冗談めかしつつも、「彼にとって良いことだし、素晴らしい投手だ」と認めた。

レディック氏は山本の投球については「あのスプリットは恐ろしくて、彼と対戦しなくて済むのは嬉しいよ。彼は素晴らしいワールドシリーズを送った」と脱帽していた。



（THE ANSWER編集部）