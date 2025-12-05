Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ï¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤Î¤«¡©¡¡¸µ²¦¼Ô¤¬ÃÇ¸À¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£´Ø·¸¤Ê¤·¤ËÉé¤±¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£×£á£ë£å£Ò£é£ó£å²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÏÂµ¤¿µ¸ã¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥¢¥¸¥à²ñÄ¹¤ÎÀÖ°æ¾ÍÉ§»á¤È£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃíÌÜÂÐ·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ËÈ½Äê£³¡½£°¤Ç´°¾¡¡£Âó¿¿¤¬¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢£×£Â£Ã¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤¬¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö²¶¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¡ÊºÎÅÀ¤ò¡Ë¤É¤Ã¤Á¤«¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤ë¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£¤ª¸ß¤¤Ê¹¤¤¤¿¾å¤Ç¤ÎÏÃ¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÆá¿ÜÀî¡Ë¿Ø±Ä¤¬°¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤â¤½¤â£±¡¢£²¡Ê¥é¥¦¥ó¥É¡Ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç£³¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤«¤éÂó¿¿Áª¼ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¹¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ø³«ºÎÅÀ°ÊÁ°¤Ë¡¢Âó¿¿Áª¼ê¤Ï¡ÊÀï¤¤Êý¤ò¡ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏº¹¡¢µ»½Ñ¤Îº¹¡£¸ø³«ºÎÅÀ¤¢¤ë¤Ê¤·´Ø·¸¤Ê¤·¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤Î°Õ¸«¤Ë¡¢ÀÖ°æ»á¤â¡Ö¤¿¤À¤Îà¥¿¥é¥ì¥Ðá¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤Í¡£¸ø³«ºÎÅÀ¤ÎÌ¯¤È¤«¤¤¤¦¸«Êý¤âÌÌÇò¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¾¡ÇÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê±Æ¶Á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£