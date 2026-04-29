“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”武尊（34）が、引退試合となったロッタン戦で5ラウンドTKO勝利した。1年前に敗れた因縁の相手にリベンジ成功するとともに、5331日のプロファイターとしてのキャリアを有終の美で飾った。【試合映像】武尊、引退試合でロッタンに劇的勝利！リベンジ達成で有終の美！その武尊と2022年6月に『THE MATCH 2022』で対戦したプロボクサーの那須川天心は、試合前日に公開されたU-NEXTのYouTube