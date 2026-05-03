ボクシングＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで、２日に行われた東京ドーム大会の一夜明け会見に臨んだ。前夜は元４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を迎え撃ち、２度ダウンを奪うなど圧倒。判定勝ちで初防衛に成功した。レジェンド撃破に「井岡選手と戦えたことは自分のキャリアの宝になる」と振り返り、今後については「戦いたい相手はいないが、ベルトを持っていれば誰でも