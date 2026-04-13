今戦からサポートに回った葛西氏とともに、崖っぷちの状況から這い上がった天心(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext己に鞭を打った原点回帰実にドラマチックな展開だった。4月11日に行われたボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級2位の那須川天心（帝拳）は、元世界2階級制覇王者で、同級1位ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）を撃破。10ラウンド開始直前に相手が棄権を申し出る、まさかの形で白星は舞