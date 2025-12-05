120-120同点から3ポイントシュートに成功

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）、劇的なブザービーター。123-120の勝利を決めた。レブロン・ジェームズからのパスを受けチームを勝利に導き、感情を爆発させた。

第4Qの最終盤。120-120の同点でカウントダウンが進んでいく。この直前、レブロンは八村に声をかけていた。「お前のところへパスを出す。ボールはお前のところに来る」。NBA公式Xが公開したコート上のインタビューで、八村が明かした。

「俺ですらなんて言ったらいいか分からないが、クレイジーだった。勝利を決めたことがなかった」

残り4秒を切ってボールを手にした40歳の大レジェンドは、左コーナーで待ち構える八村を感じていた。「あのポジションでボールが自分のところに来ると分かっていた。だから準備はできていた」と八村。放たれた3ポイントシュートが決まると同時に、終了のブザーが鳴り響いた。

「どうやってシュートを打つかなどをイメージしなければならなかったが、まさに自分が感じた通りになった」

レブロンとのホットラインでヒーローになった八村。チームメートにもみくちゃにされ、歓喜を味わっていた。



（THE ANSWER編集部）