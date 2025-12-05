横綱・大の里も困惑…！出世した”後輩力士”を妬み足を引っ張る”プライドの高い先輩付き人”が続出中

「おい、これやっておいてくれ」

稽古場の片隅、関取がそう頼むと、付け人の若い衆はスマホの画面から目を離さず、返事もしない。「聞いてる？」と重ねて問えば、聞こえないふりをする。耐えかねて注意をすれば、「チッ」と舌打ちをし、「なぜ俺が人の面倒を見なければいけないのか」とばかりに不貞腐れた態度で睨み返す――。

番付という絶対的な上下関係が存在するはずの相撲界でいま、信じがたい「逆転現象」が表面化しつつあるという。

前編記事『相撲界で「若い衆→関取」への「逆パワハラ」が横行中…！先輩力士が怒りに震えた「ありえない行動」』につづき、角界で横行している「逆パワハラ」について詳報する。

「キレたら負けなんです」

なかには、わざと関取を怒らせるような態度を取り、暴言を引き出して録音しようとする輩も存在するという。古参の角界関係者A氏が明かす。

「暴力や暴言は言語道断です。しかし、関取は当たり前のことをちゃんとやろうよと言いたいだけ。でも、それが許されない時代になってしまった。

ある関取は『態度が悪ければ、怒るのは当たり前。でも、態度が悪いヤツを怒れない。怒ったらこっちが悪者になる。キレたら負けなんです。これじゃ完全に逆パワハラ状態ですよ。俺、何のために頑張って関取になったんだろう』と嘆いていました。その姿は、部下の扱いに悩む中間管理職の悲哀と重なります」

問題をさらに複雑にしているのが、学生相撲出身者の増加による「ねじれ現象」だ。横綱・大の里のように実力のある学生出身者はスピード出世で関取となるが、その付き人を務めるのが「高校や大学時代の先輩」であるケースが少なくない。

「角界では番付が絶対ですが、人間関係はそう簡単に割り切れません。本来なら『自分が強くなって後輩の世話から脱しよう』と奮起するのが筋ですが、プライドの高い『先輩付き人』があからさまに関取の足を引っ張るケースもあります。若い衆同士で結託し、組織的に関取をハメようとするパターンすらあることです」（A氏）

師匠から「我慢してくれ」

本来、規律の乱れを正すべき師匠も、時代の波に飲み込まれているのが実情だ。若い衆を厳しく指導すれば、「やめます」と言われ、その後に「パワハラされた」とメディアに訴えられかねない。トラブルを恐れる師匠は、「どうすればいいですか？」と相談してきた関取に対し、「我慢してくれ」「何とかうまくやってくれ」と諭すことしかできないという。

「もちろん、すべての部屋で起きている現象ではありません。ただ今後、令和の常識のなかで育った力士が増えていく。師匠や関取にとって悩ましい状況は拡大していくかもしれません」（A氏）

一般社会の常識とのズレを指摘され、コンプライアンス遵守に大きく舵を切った相撲協会。しかしその結果、礼儀や規律といった伝統が失われ、努力して地位を勝ち取った関取が我慢を強いられているのは皮肉と言うほかない。

【こちらも読む】白鵬のほうがまだマシだった！…元横綱・稀勢の里の「出世」が大ピンチ、協会内部で囁かれている「圧倒的な人望のなさ」

【こちらも読む】白鵬のほうがまだマシだった！…元横綱・稀勢の里の「出世」が大ピンチ、協会内部で囁かれている「圧倒的な人望のなさ」