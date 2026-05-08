弱り目に祟り目とは、まさにこのことか。【もっと読む】安青錦が丸ごと吐露…相撲との出会い、日本語習得、「腹違いの兄貴」大関安青錦（22）に度重なるアクシデント勃発だ。6日、出稽古先の荒汐部屋で左足首を負傷。若元春との稽古中に転倒し、患部を痛めたという。安青錦はその場で稽古を切り上げ、他の力士の肩を借りて車に乗り込み、病院に直行した。3月場所では左足小指を骨折。5日の時津風一門連合稽古に出席した際は、