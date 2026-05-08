大相撲のカド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）が10日から始まる夏場所（東京・両国国技館）を休場した。休場は23年秋場所の初土俵以来初。安青錦は春場所中に左小指を痛め、4月の春巡業は途中で離脱。夏場所出場に向け番付発表後は出稽古などで調整したが、6日の荒汐部屋での稽古では左足首も負傷した。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）は「今朝、歩くのが精一杯ということで休場を決めた」と説明した。春場所は7勝8敗と