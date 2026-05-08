日本相撲協会は8日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（10日初日）の取組編制会議を開き、初日、2日目の取組を決めた。左肩のケガで春場所を途中休場した横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が2場所連続で休場となった。23年夏場所の初土俵以来3度目で、初日からの休場は初。師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）は「なかなか状態が上がらず、昨日（7日）話し合って決めました。調整はかなり出遅れているなという印象で、稽古