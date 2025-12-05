◇フィギュアスケート グランプリ（GP）ファイナル第1日（2025年12月4日 名古屋市・IGアリーナ）

男子ショートプログラム（SP）は鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が自己ベストの108・77点で首位に立ち、初の優勝を視界に捉えた。98・06点で2位だった佐藤駿（21＝エームサービス・明大）と日本勢ワンツー発進となった。3連覇を狙うイリア・マリニン（21＝米国）は94・05点で3位。

会心の演技を終えた鍵山は、思い切り右拳を握って喜びを爆発させた。首位発進だけでなく、銀メダルを獲得した22年北京五輪で出した自己ベスト108・12点を4季ぶりに0・65点更新。「凄くうれしい。約4年間、自分の高い高い壁に阻まれていた。自己ベストを更新できて、まだ高いところを目指せると伸びしろを感じた」と声を弾ませた。

冒頭のトーループの4―3回転を完璧に決め、出来栄え評価（GOE）で3・94点の加点を引き出した。4回転サルコー、後半の3回転半も高い加点がつき、流れるようなスピン、ステップは最高難度のレベル4を並べた。「意外とナチュラルに表現ができた」。アップテンポなナンバーで会場を沸かせ、最後はしたり顔を見せた。

やっと吹っ切れた。今季GPシリーズで2連勝したが、ミスが相次ぎ「自信という心の一ピースがはまり切れていなかった」。練習で注意散漫になることもあった。V字回復へのスイッチは、ささいなこと。「ヘアセットしている時に“あっ今日良い感じじゃん”と思った」。照れくさい思いを封印し、あえて強気のマインドを貫いた。直前の6分間練習から「自分が一番輝いているな」「今日は自分が一番強いんだ、格好いいんだ」と自分に言い聞かせた。繊細な22歳に迷いが消えた。

フリーは中1日で迎える。「せっかくつかんだチャンスを逃さないようにしたい」。世界選手権2連覇中でファイナルV3が懸かる強敵マリニンとは14・72点差。マリニンがシニア転向後の22〜23年シーズン以降、直接対決で初めて勝つチャンスが訪れた。五輪前哨戦となる頂上決戦。「自分のやるべきことに集中する」。自らの殻を破った先に、頂が待っている。

▽フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表選考 各3枠の男子と女子は全日本選手権の優勝者が自動的に代表入り。2人目は全日本2、3位やGPファイナルの日本勢上位2人、全日本終了時点で国際スケート連盟（ISU）公認のシーズン最高得点の上位3人から選ぶ。3人目は全日本終了時の世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイント上位3人などを選考対象に加える。2枠のペアは全日本1、2位と全日本終了時の世界ランキング、シーズン最高得点の最上位から総合的な判断で選出。