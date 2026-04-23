日本スケート連盟が発表日本スケート連盟は22日、フィギュアスケートの令和8年度の強化選手を発表した。1月の四大陸選手権を制した女子の青木祐奈（日本建物管財）、3月の世界選手権のペアで4位となった長岡柚奈・森口澄士組（木下アカデミー）が最高ランクの「特別強化選手」に名を連ね、ファンから喝采が上がった。青木と長岡・森口ペアは令和7年度は「強化選手B」だったが、今季の好成績で最高ランクの「特別強化選手」に格