ミラノ・コルティナ冬季五輪は21日（日本時間22日）、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、メダリストや各国の選手たちが華麗な演技を披露した。そんな中、今大会で2種目銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）が自撮りショットを公開。ISU（国際スケート連盟）もその様子を取り上げ、各国選手による交流が話題を呼んでいる。 ■「レジェンドと未来のアイコン」 フィギュアスケートは全種目を終