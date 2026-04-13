フィギュアスケート男子で22年北京、26年ミラノ・コルティナ両五輪で銀メダルを獲得した鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大）が13日、来季休養を発表した。自身のSNSを更新し報告した。全日本選手権は前回25年大会を制しており、シードで出場権を得ている。鍵山はインスタグラムを通じ、日本語と英語で来季休養を報告。「ご報告になりますが、次の2026-27シーズンは試合には出ず、休養を取ることにいたしました」とし、