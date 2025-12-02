確定申告をサポート！ ベネフィット・ワンと会計バンクが業務提携し「ベネステ確定申告」誕生
近年副業やふるさと納税利用者が急増していますが、その一方で申告ミスや未申告による“損失”も課題となっています。この問題をサポートしてくれるのが、ベネフィット・ワンと会計バンクが11月27日に発表した新サービス「ベネステ確定申告」です。
■戻るはずの税金が戻らないという課題を解決する新サービス「ベネステ確定申告」
副業を行う人は年々増え続け、2022年には全国で332万人に達しました。10年間で約4割増えているそう。同時に、地方自治体の財源を支えるふるさと納税も拡大を続け、受入額は1兆2,728億円、寄附件数は約5,879万件に上りました（いずれも総務省調査）。
そこで、こうした課題を解決するためにベネフィット・ワンと会計バンクが業務提携契約を締結。会計バンクが提供・運営する確定申告アプリ「FinFin」を「ベネステ確定申告 Powered by FinFin」として新サービスをスタートさせると発表しました。
■「福利厚生としての確定申告支援」は国内初の取り組み
「ベネステ確定申告」はベネフィット・ワンの福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の利用会員約1220万人を対象に福利厚生として提供されます。業界初となる医療費控除・セルフメディケーション税制・ふるさと納税などの各種控除申告を、書類のアップロードのみで申告書に反映する「まるなげ控除」機能が搭載され、初心者でも簡単に利用できます。
会計バンクの常務取締役COO小林紳一さんは「定申告の煩雑さはまさに現代社会が抱える重要な課題」とし、確定申告の自動化や社会課題の解決を目指すと話していました。また、ベネフィット・ワン執行役員の沢田雅浩さんは今回の業務提携及び新サービスが「従業員満足度の向上につながる」とと語り、導入効果に強い自信を示しています。