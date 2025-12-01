巨人の丸佳浩外野手（３６）が３０日、都内の中高生放課後居場所施設を訪問する「丸メシプロジェクト」を開催。食事、ゲームなどで子どもたちと触れあった。日本ハムからＦＡで松本剛外野手（３２）が加入したが、激化する外野手レギュラー争いを歓迎。定位置をつかみ取って残り７１本となった通算２０００安打の早期達成と、チームの日本一に貢献する思いを語った。

松本の加入、若手の突き上げ。激しくなる外野手レギュラー争いを丸は「すごくいいことだと思います」と受け止めた。「僕も当然アピールします。アピール合戦に負けないように切磋琢磨（せっさたくま）して、それぞれが伸びていければ理想」と語った。

あと７１本と迫った通算２０００安打。「個人の記録がどうこうってのは意識してないとはいえ、早く達成することイコール、チームへの貢献になる」。結果を残すことこそ、チームの躍進につながる。早い段階で金字塔を打ち立てる思いだ。

この日は都内の恵まれない子どもたちと触れあった。食事会に備えて、午前の自主トレ後は昼食を抜いて訪問。一緒に唐揚げを揚げ、みんなで食べた。活動は今年で５年目。１安打、１四死球ごとに１万円の寄付も行う。今季はケガもあり、８７安打４０四球で１２７万円の寄付となった。

「しょぼい。非常にしょぼい。情けない。反省しきりのシーズン」と振り返り「今年に関しては離脱の分もあってなかなか貢献できなかった。来季しっかり頭から出られるように頑張ろうって、また改めて思いましたね」と決意を新たにした。

２０００安打達成の先にリーグＶ、日本一を見据える。「来年１９年目になりますけど、まだ一度も達成できてないですし。年数を重ねていけば重ねていくほど、余計日本一になりたいって思いは増していく」。レギュラーとして、チームを頂点に導く。