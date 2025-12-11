ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 日本ハム、FA移籍の松本剛の補償は金銭のみに決定 巨人に正式通達 松本剛 外国人 スポーツ報知 日本ハム、FA移籍の松本剛の補償は金銭のみに決定 巨人に正式通達 2025年12月11日 15時38分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本ハムは巨人に移籍した松本剛の補償を金銭のみに決定した 松本の今季の年俸は推定1億1000万円のBランク 補償額は60％に相当する6600万円が支払われることになる 記事を読む おすすめ記事 ＮＰＢに電撃復帰したヤクルト・青柳がチームにもたらしたものとは？ 成績不本意も経験の“引き出し”後輩に出し惜しみせず 2025年12月5日 10時0分 日本ハムでプレーした中山晶量は関西独立リーグ・堺シュライクス入り 選手の新天地が続々と明らかに 2025年12月11日 11時50分 近畿にびわこ成蹊スポーツ大の一色真光が入団！ 山本希望はきんでんへ移籍 2025年12月10日 10時43分 【ラグビー】驚異の明大１年生・古賀龍人 トライ取り消しにも冷静「リスペクトを持って判断に従う」 2025年12月8日 6時0分 阪神 佐藤輝明が「十分活躍できる技術もパワーもある」ドラ１立石を「次世代最強打者」に選ぶ 映像見ただけでも「すごい」すぽると生出演で語る 2025年12月8日 8時0分