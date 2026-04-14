◆プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神(14日、甲子園球場)巨人は先発・則本昂大投手が6回無失点と好投。7回には逆転をゆるすものの、打線が最終盤に奮起し敵地で首位・阪神との接戦を制しました。巨人打線は2回、相手のエラーも絡み無死1、2塁のチャンスを作ると、6番・大城卓三選手がセンターへのタイムリーヒットを放ち先制に成功します。続く7番・増田陸選手もレフトフェンス直撃のツーベースヒットを放ち、リードを2点に広げる上々