巨人の大勢投手（26）が20日放送の日本テレビ「巨人14年ぶり日本一奪還へ！ヒーローになる覚悟」（前4・20）に出演。プロ5年目のシーズンを前にチームを引っ張っていく決意を語った。今季開幕を27日（対阪神、東京D）に控え、巨人ナインがインタビューに応じたVTRを放送するミニ特番。17日の山崎伊織投手（27）と岸田行倫捕手（29）、18日の田中将大投手（37）と松本剛外野手（32）、19日の戸郷翔征投手（25）と泉口友汰内野手