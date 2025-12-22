「量をこなして、脳に覚えさせちゃう」を信念とする巨人・阿部慎之助監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext今季はセ・リーグ3位にとどまり、連覇を逃した巨人。阪神に独走Vを許し、最後はクライマックスシリーズ（CS）のファーストステージで、同2位のDeNAに2連敗を喫して、悔しいシーズンを終えた。【動画】「量をこなして、脳に覚えさせちゃう」巨人・阿部慎之助監督のインタビューをチェックそんな巨人に対して、12月21日に